Basket | Serie A1 2022 2023 | Scafati rimonta Brindisi | 85-84 nel segno di Logan

La cronaca e il tabellino di Givova Scafati-Happy Casa Brindisi 85-84, posticipo del venticinquesimo turno della Serie A1 2022/2023 di Basket. Vittoria pesantissima per i ragazzi di coach Sacripanti, che rispondono al meglio alle vittorie di Reggio Emilia e Napoli nella lotta per la salvezza e conquistano la seconda vittoria nelle ultime otto di campionato. Battuta d'arresto che brucia invece per i ragazzi di Vitucci, che nel terzo quarto sembravano in controllo. La certezza dei playoff è tutta da conquistare nelle ultime cinque giornate di regular season. Grande protagonista David Logan, che a 40 anni compiuti è ancora decisivo con un grandissimo ultimo quarto.

