Basket: Sergio Scariolo tratta il rinnovo con la Virtus? L'indiscrezione (Di martedì 11 aprile 2023) Un'indiscrezione che allontana le ipotesi di addio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, coach Sergio Scariolo dopo un primo summit positivo con la società starebbe trattando con la Virtus Bologna per il rinnovo del suo contratto. Delle voci che di fatto smentirebbero i rumors provenienti dalla Grecia di un possibile trasferimento del coach al Real Madrid. Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano sportivo, sembra che Scariolo e l'Amministratore Delegato Luca Baraldi stiano già sondando i primi nomi in vista del mercato. Il rapporto tra l'allenatore e la società sembrano dunque in ottime acque. Sul tavola potrebbe quindi esserci anziché un divorzio anche una estensione del contratto, al momento valido fino al 30 giugno del ...

