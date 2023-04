Basket | EuroCup 2023 | la Reyer Venezia sfida l’Hapoel Tel Aviv per un posto nei quarti di finale

(Di martedì 11 aprile 2023) L’Umanavola a Tel(Israele) per affrontarenegli ottavi didell’di(palla a due domani sera alle 20:00 ora italiana). Gli oro-granata provano a centrare l’accesso aididella seconda competizione continentale per club più importante, dove si incrocerebbe la vincente del confronto tra lo Joventut Badalona ed i London Lions. Laha concluso la regular season al sestonel girone A con nove vittorie ed altrettante sconfitte, precedendo la Germani Brescia (9-10) che sarà impegnata in Turchia giovedì sera contro il Turk Telekom Ankara. Nell’ultima giornata della prima faseè uscita ...

2022 - 2023 Serie A Squadra ScaligeraVerona La Tezenis ScaligeraVerona comunica, in una nota di stampa, di aver sottoscritto un contratto fino al termine ...anche l', prima ...Il programma con gli orari e come vedere in tv gli ottavi di finale della2022/2023 di. Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea. Dopo un'intensa fase a gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa per l'ambito ...I risultati di tutte le partite degli ottavi di finale della2022/2023 di. Tutto pronto per il via alla fase a eliminazione diretta, verso la conquista dell'ambito trofeo europeo. Sono ancora sedici le squadre in corsa, con le partite che da ora ...

Inizia la fase a eliminazione diretta nella 7Days EuroCup per l'Umana Reyer Venezia che domani mercoledì 12 aprile alle 20:00 italiane sarà ospite ...Il vice di Neven Spahija ha presentato l'ottavo di finale che gli orogranata giocheranno contro l'Hapoel Tel Aviv mercoledì sera.