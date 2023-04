Basket, Eurocup 2022/2023: programma, orari e tv ottavi di finale (Di martedì 11 aprile 2023) Il programma con gli orari e come vedere in tv gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di Basket. Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea. Dopo un’intensa fase a gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa per l’ambito titolo, di cui due italiane, ovvero Brescia e Venezia, che proveranno a eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno dalla Virtus Bologna. Si parte dagli ottavi di finale, con la conferma del classico format: si gioca, infatti, su gara secca. STREAMING E TV – Come per la fase a gironi, tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Una selezione di partite ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Ilcon glie come vedere in tv glididelladi. Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea. Dopo un’intensa fase a gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa per l’ambito titolo, di cui due italiane, ovvero Brescia e Venezia, che proveranno a eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno dalla Virtus Bologna. Si parte daglidi, con la conferma del classico format: si gioca, infatti, su gara secca. STREAMING E TV – Come per la fase a gironi, tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Una selezione di partite ...

