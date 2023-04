Basilicata, case ristrutturate nei borghi diventano alberghi diffusi: ecco il progetto 'Terre di Aristeo' (Di martedì 11 aprile 2023) Prati fioriti a perdita d'occhio dove le tinte accese di lavanda, girasoli e papaveri, incorniciano campi di grano e uliveti illuminati dal sole. E poi, secoli di storia 'raccontati' da incredibili ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Prati fioriti a perdita d'occhio dove le tinte accese di lavanda, girasoli e papaveri, incorniciano campi di grano e uliveti illuminati dal sole. E poi, secoli di storia 'raccontati' da incredibili ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giogio47658624 : RT @dukana2: C’è una centrale elettrica enorme tra le case ??in #Basilicata a #Potenza ??ma i #LukEni non ci fanno caso… - CristianCar79 : @rozzo_barone Vivono in quel paese fantasma in 'case' diroccate. Una vergogna di Stato di cui però non si parla mai… - matteoc1951 : RT @dukana2: C’è una centrale elettrica enorme tra le case ??in #Basilicata a #Potenza ??ma i #LukEni non ci fanno caso… - cocchi2a : RT @dukana2: C’è una centrale elettrica enorme tra le case ??in #Basilicata a #Potenza ??ma i #LukEni non ci fanno caso… - dukana2 : RT @dukana2: C’è una centrale elettrica enorme tra le case ??in #Basilicata a #Potenza ??ma i #LukEni non ci fanno caso… -