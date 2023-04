Baseball: Mlb, i risultati delle partite (Di martedì 11 aprile 2023) New York, 11 apr. - (Adnkronos) - I risultati della regular season Mlb: Minnesota Twins-Chicago White Sox 3-4; Cleveland Guardians-New York Yankees 3-2; Baltimore Orioles-Oakland Athletics 5-1; Pittsburgh Pirates-Houston Astros 2-8; Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 1-0; Philadelphia Phillies-Miami Marlins 15-3; New York Mets-San Diego Padres 5-0; Atlanta Braves-Cincinnati Reds 5-4; Chicago Cubs-Seattle Mariners 3-2; Texas Rangers-Kansas City Royals 11-2; Colorado Rockies-Saint Louis Cardinals 7-4; Los Angeles Angels-Washington Nationals 4-6; Arizona Diamondbacks-Milwaukee Brewers 3-0; San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers 1-9. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) New York, 11 apr. - (Adnkronos) - Idella regular season Mlb: Minnesota Twins-Chicago White Sox 3-4; Cleveland Guardians-New York Yankees 3-2; Baltimore Orioles-Oakland Athletics 5-1; Pittsburgh Pirates-Houston Astros 2-8; Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 1-0; Philadelphia Phillies-Miami Marlins 15-3; New York Mets-San Diego Padres 5-0; Atlanta Braves-Cincinnati Reds 5-4; Chicago Cubs-Seattle Mariners 3-2; Texas Rangers-Kansas City Royals 11-2; Colorado Rockies-Saint Louis Cardinals 7-4; Los Angeles Angels-Washington Nationals 4-6; Arizona Diamondbacks-Milwaukee Brewers 3-0; San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers 1-9.

