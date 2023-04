Barista ucciso a Barletta | vedova | dimenticata dalle istituzioni

(Di martedì 11 aprile 2023) "L'affetto della città lo sento ma la presenza dellee di chi mi dovrebbe proteggere no, io non la sento". Lo dichiara Giusy Musti,di Giuseppe Tupputi ildi 43 anni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Barista ucciso a Barletta, parla la vedova: «Dimenticata dalle istituzioni» - News - visodiprimavera : RT @Anpinazionale: Ornello Leonardi, 18 anni, barista, ucciso alle Fosse Ardeatine perché antifascista #tuttalamemoriasulleFosseArdeatine… - AnsaPuglia : Barista ucciso a Barletta: presunto omicida va a giudizio. La vittima assassinata nel suo locale l'anno scorso #ANSA - QuintoPotereV : ?? Barista ucciso a #Barletta, il 32enne Pasquale Rutigliano a processo. La perizia: 'Era capace di intendere e vole… - LaGazzettaWeb : Barista ucciso a Barletta, presunto omicida va a giudizio -

"L'affetto della città lo sento ma la presenza delle Istituzioni e di chi mi dovrebbe proteggere no, io non la sento". Lo dichiara Giusy Musti, vedova di Giuseppe Tupputi ildi 43 annicon colpi di pistola l'11 aprile dello scorso anno nel suo bar a Barletta (Barletta - Andria - Trani). Per il delitto è stato rinviato a giudizio con le accuse di omicidio ...... di 32 anni, l'uomo accusato di averel'11 aprile dell'anno scorso a colpi di pistola Giuseppe Tupputi,di 43 anni assassinato nel suo bar di Barletta. Lo ha deciso la gup del ...... due delle ragazze del gruppo di facinorosi hanno raggiunto lanel bar afferrandola per i ... Prende il nome di Willy Monteiro Duarte, il ragazzodi botte a Colleferro nel settembre 2020 ...

Barista ucciso a Barletta, parla la vedova: «Dimenticata dalle istituzioni» La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo dichiara Giusy Musti, vedova di Giuseppe Tupputi il barista di 43 anni ucciso con colpi di pistola l’11 aprile dello scorso anno nel suo bar a Barletta (Barletta - Andria - Trani). Per il delitto è ...Lo dichiara Giusy Musti, vedova di Giuseppe Tupputi il barista di 43 anni ucciso con colpi di pistola l'11 aprile dello scorso anno nel suo bar a Barletta (Barletta - Andria - Trani). Per il delitto è ...