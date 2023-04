Barella e Lukaku gol | l’Inter vince 2-0 in casa Benfica

(Di martedì 11 aprile 2023) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) –si regala una serata memorabile e supera per 2-0 in trasferta ilcon merito nell’andata dei quarti di finale di Champions. La sfida si decide nel secondo tempo, quando un colpo di testa die un rigore distendono i padroni diche sembrano quasi irriconoscibili.può così festeggiare un successo di vitale importanza e guardare con grande fiducia al match di ritorno previsto mercoledì prossimo a San Siro. Dopo un avvio coraggioso degli ospiti, sono i lusitani a creare la prima occasione degna di nota al 16?. Grimaldo mette in mezzo dalla sinistra, Dimarco libera male liberando Rafa Silva che va al tiro con il destro ma Onana è pronto al salvataggio. I nerazzurri rispondono al 26?, quando Acerbi ci prova con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Con una grande prestazione di squadra, l’#Inter sbanca il #DaLuz con i gol di #Barella e #Lukaku (rigore) e ipoteca… - Eurosport_IT : L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-… - fcin1908it : HA VINTO L'INTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Straordinaria Inter, favolosa Inter, fantastica Inter. I… - paolo_polli : RT @pisto_gol: Con una grande prestazione di squadra, l’#Inter sbanca il #DaLuz con i gol di #Barella e #Lukaku (rigore) e ipoteca il passa… - AnadNanda : RT @tancredipalmeri: Voti #BenficaInter inter Onana 7.5; Darmian 6.5 Acerbi 7 Bastoni 7; Dumfries 7 Barella 7 Brozovic 6.5 Mkhitaryan 6.5… -

...decisa dal gol di testa di Nicolò(il primo realizzato in questa maniera dal centrocampista sardo da quando indossa la maglietta dell'Inter) e dal rigore da parte del subentrato Romelu...Finisce 2 - 0 per l'Inter l'andata dei quarti di Champions contro il Benfica al da Luz con le reti tutte nella ripresa die disu rigore. In quella che invece è stata definita una 'finale anticipata' è il Manchester City a vincere in casa contro il Bayern Monaco, con le tre reti firmate da Rodri al 27 , ......tutta italiana doppiamente da applausi perché il gol è firmato da un colpo di testa disu ... perché per l'ultima mezz'ora il contemporaneo inserimento di, Correa e Gosens rispettivamente ...

Inter, colpaccio in casa Benfica: Barella e Lukaku, semifinale Champions vicina Liberoquotidiano.it

Benfica-Inter 0-2, ci pensano Barella e Lukuku. Inzaghi: "Nessuna rivincita personale, vinto il primo round". Lukaku: "L'esultanza Un segreto" ...Acerbi 6.5: gara difensiva praticamente perfetta, non fa mai tirare in porta la punta avversaria e presidia bene il centro della difesa Bastoni 7.5: Gara difensiva notevole e due assist al bacio. Sul ...