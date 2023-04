Barcellona | sirene inglesi per Balde

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, sirene inglesi su un attaccante: Il Barcellona è al centro delle polemiche in Spagna per quanto riguard… -

Commenta per primo Il Barcellona è al centro delle polemiche in Spagna per quanto riguarda i propri guai finanziari e non solo. Il Fair Play Finanziario costringe il club blaugrana a cedere necessariamente alcuni dei suoi ......

Barcellona, sirene inglesi su un attaccante | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Durante il Clasico di Copa del Rey contro il Real Madrid, il Camp Nou è esploso inneggiando il nome di Leo Messi ...I blaugrana sognano il ritorno del fuoriclasse argentino. Il vice presidente Yuste e anche Xavi all'unisono: "Vorremmo che tornasse" ...