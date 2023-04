Barcellona | Lewandowski | “Messi? Se tornasse sarebbe fantastico”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 aprile 2023)chiamaal. O meglio, richiama la Pulce a, dove si è consacrato come il più grande al mondo. L’attaccante polacco, in blaugrana da due stagioni, ha parlato a margine della 18esima edizione del libro Solidarity Stories of Sport in veste di padrino di lusso dell’evento. Sul possibile ritorno diha detto: “appartiene al Barça e se torna sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme”. Sul momento del: “Sappiamo che il Barça non ha vinto la Liga negli ultimi anni e siamo sulla buona strada. Stiamo tutti lavorando per progredire. Siamo concentrati sulla Liga, ma non pensiamo alla ...