Barcellona | Lewandowski chiama Messi | «Qui è casa tua»

(Di martedì 11 aprile 2023) Robertha parlato del possibile ritorno aldi Lionel: «Spero che nella prossima stagione possa giocare qui e che saremo insieme» In un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, Robertha parlato del possibile ritorno di Lionelal. Di seguito le sue parole. «appartiene al, sarebbe incredibile vederlo tornare qui. Sappiamo chesua è il Barça. Non so cosa succederà, ma spero che nella prossima stagionepossa giocare qui e che saremo insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Robertha presenziato all'evento direttamente dall'Auditorium CaixaBank Barcelona.

"Messi appartiene al Barcellona" Lewandowski è stato l'ospite speciale della presentazione della diciottesima edizione del libro "Relatos Solidarios del Deporte", destinato alla ricerca di fondi per