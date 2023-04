Barbara Palombelli e il marito Francesco Rutelli | “Viviamo separati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 aprile 2023) La loro è una delle coppie più longeve tra i vip del nostro paese e in molti si sono sempre chiesti come facciano a durare tanto:hanno affermato di vivere quasi come, fra l’incredulità di chi ha ascoltato queste parole. Loro stanno crescendo ed amando ben quattro figli, di cui il primo avuto nel 1982 e gli altri e tre adottati. L’ex sindaco di Roma sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La moglie è una giornalista, cresciuta in Rai passando, nel 1987, per uno dei programmi più di culto della rete ammiraglia: Domenica in. Nel tempo ha condotto varie trasmissioni di attualità e oggi la notiamo a destreggiarsi fra le arringhe che vanno in scena su Canale 5 nel programma Forum. L’uomo è un ...