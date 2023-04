Barbara D’Urso nonna, la prima foto della nipotina su Instagram (Di martedì 11 aprile 2023) Barbara D’Urso è diventata nonna di una bambina. Una gioia grandissima che ha voluto tenere segreta, per preservare la nota riservatezza dei suoi figli, ma che ha portato allo scoperto in una delle puntate di Verissimo di cui è stata ospite. E, ora che può esprimere tutto il suo amore per questa nuova vita che ha riempito di felicità la sua famiglia, ha persino ceduto con una prima doto pubblicata sul suo profilo Instagram. Barbara D’Urso nonna, la foto della nipotina su Instagram Siamo abituati a vederla in tv, ogni giorno, a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso è abituata a entrare nelle case degli italiani ormai da moltissimi anni, ma quando si parla ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)è diventatadi una bambina. Una gioia grandissima che ha voluto tenere segreta, per preservare la nota riservatezza dei suoi figli, ma che ha portato allo scoperto in una delle puntate di Verissimo di cui è stata ospite. E, ora che può esprimere tutto il suo amore per questa nuova vita che ha riempito di felicità la sua famiglia, ha persino ceduto con unadoto pubblicata sul suo profilo, lasuSiamo abituati a vederla in tv, ogni giorno, a Pomeriggio Cinque.è abituata a entrare nelle case degli italiani ormai da moltissimi anni, ma quando si parla ...

