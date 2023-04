Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan04499938 : Io ai #Balneari farei pagare tutti i danni per le cementificazioni delle spiagge del demanio, delinquenti!… - rotre54 : La FARSA TRAGICA del #GovernoMeloni sulle #PENSIONI. - atlantidelibri : RT @rotre54: #BALNEARI D'ITALIA, bella gente. #milleproroghe #pnrr #meloni #salvini #gasparri #lega #fratelliditalia #forzaitalia #Mattare… -

Così i parlamentari Gian Marco Centinaio dellae Deborah Bergamini e Maurizio Gasparri di FI. .Cosi' i parlamentari Deborah Bergamini (FI), Gian Marco Centinaio () e Maurizio Gasparri (FI) sulle concessioni. "Riteniamo - aggiungono in una nota - sia necessario passare all'...... i, le gare per la distribuzione del gas, i servizi pubblici locali. Perciò è quasi certo ... dove da diversi giorni esponenti di primo piano dellacome i capigruppo Romeo e Molinari ...

Balneari: Lega-FI, accelerare mappa e tavolo tra ministeri Tiscali Notizie

al fine di procedere alla definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della risorsa naturale disponibile". Così i parlamentari Gian Marco Centinaio della Lega e Deborah ...Il Consiglio di Stato aveva già preannunciato nel 2021 che qualsiasi proroga successiva alle concessioni balneari sarebbe stata considerata priva di efficacia. Il vicepresidente del Senato Gian Marco ...