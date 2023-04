(Di martedì 11 aprile 2023) Stava giocando con una sorta diluminosa acquistata online che gli è esplosa in. E' accaduto ieri sera a un bambino di undici anni in casa sua ad Arese, in provincia di Milano. ...

Bacchetta magica esplode, undicenne ferito a una mano - Lombardia Agenzia ANSA

