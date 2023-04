Azione-Iv, Calenda respinge voci su addio: “Rottura? Ma figuriamoci” (Di martedì 11 aprile 2023) Nota ufficiale di Iv: "Nessun tatticismo. Abbiamo deciso di fare un congresso democratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime". Stasera Renzi riunisce i suoi “Se siamo alla Rottura? Diciamo che Calenda sta facendo tutto da solo”. Fonti di primo piano di Italia Viva rispondono così all’Adnkronos sulle voci di Rottura ormai imminente tra Azione e Italia Viva che manderebbe all’aria il progetto del partito unico centrista. I renziani, insomma, respingono al mittente non solo le accuse di non voler fare sul serio ma addossano al leader di Azione la volontà della Rottura. “Ma figuriamoci” dice Carlo Calenda rispondendo così all’Adnkronos sulle voci di una Rottura imminente tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Nota ufficiale di Iv: "Nessun tatticismo. Abbiamo deciso di fare un congresso democratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime". Stasera Renzi riunisce i suoi “Se siamo alla? Diciamo chesta facendo tutto da solo”. Fonti di primo piano di Italia Viva rispondono così all’Adnkronos sullediormai imminente trae Italia Viva che manderebbe all’aria il progetto del partito unico centrista. I renziani, insomma, respingono al mittente non solo le accuse di non voler fare sul serio ma addossano al leader dila volontà della. “Ma” dice Carlorispondendo così all’Adnkronos sulledi unaimminente tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quest’anno il leader di Azione è stato ospite di un programma televisivo ogni tre giorni circa, mentre in Senato ha… - Agenzia_Ansa : Tra Azione e Italia Viva è tensione sul partito unico. 'Inaccettabili i tatticismi di Renzi', dicono dal partito di… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: ++ 'Ma figuriamoci' dice Carlo Calenda rispondendo così all'#Adnkronos sulle voci di una rottura im… - nuovaradio603 : RT @ultimora_pol: Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito perché… -