"Avevo perso conoscenza": la confessione al telefono di Papa Francesco sul suo ultimo ricovero (Di martedì 11 aprile 2023) "Avevo perso conoscenza. Me la sono vista veramente brutta": Papa Francesco racconta in una telefonata al suo amico Michele Ferri, fratello di Andrea, il commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente, il suo ultimo malore. L'uomo ha raccontato il contenuto del colloquio con il pontefice al Resto del Carlino di Pesaro, spiegando che Bergoglio è svenuto prima di arrivare al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo un po' il 52enne p tornato a sentire la voce del Papa "squillante e decisa" e ha capito che stava meglio. "Sono ancora vivo, mi ha detto", racconta ancora Michele Ferri. "Ha esordito così e io stavolta ho sentito una voce in forma, squillante e serena, meglio dell'ultima volta, allora mi era parso un po' affaticato". "Gli ho ...

