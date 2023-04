(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra si è ritrovata questo pomeriggio presso lo stadio Partenio – Lombardi. I biancoverdi hanno lavorato in esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia. Diego Gambale era assente per un lutto in famiglia. Simone Benedetti ha continuato il programma di recupero per il trauma al ginocchio subito in– Picerno. Ramzi Aya ha continuato il programma di recupero per il risentimento al ginocchio. Marcello Trotta ha continuato il programma di recupero per smaltire gli infortuni allo scafoide ed il fastidiocaviglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrottaNews : Suv si ribalta a Grottaminarda, quattro persone ferite: una 70enne è grave - - GrottaNews : Suv si ribalta a Grottaminarda, quattro persone ferite: una 70enne è grave - - sportli26181512 : Napoli di ripresa. Ma sono tutte lì: le prime quattro in tre punti: Gli azzurri passano a Padova 7-2, dopo essere s… - GrottaNews : Suv si ribalta a Grottaminarda, quattro persone ferite: una 70enne è grave - - mattinodinapoli : Presunto giro di #usura, in quattro a giudizio -

Analizzando imesi con le condizioni climatiche più avverse, queste percentuali aumentano all'80,7% per gli uomini e quasi al 90% per le donne, proprio a sottolineare come questa mortalità ...Presidiati sin dalle prime ore del mattino dalla Polstrada i caselli autostradali diEst e ... per tirarecalci a un pallone o far divertire i propri piccoli con le giostrine. Insomma ...... con il coinvolgimento di tre province (Napoli, Salerno e) e l'attraversamento complessivo ...le maglie messe in palio: la amaranto per le leader della classifica generale; quella blu ...

Avellino, quattro assenti alla ripresa degli allenamenti anteprima24.it

Il volume si propone al lettore come un racconto orale di scoperta nell’opera e negli altri “pensari” di Luigi Nono, che l’autore celebra come un proprio Quaderno veneziano di studi il cui racconto è ...Il volume si propone al lettore come un racconto orale di scoperta nell'opera e negli altri "pensari" di Luigi Nono, che l’autore celebra come un proprio Quaderno veneziano di studi il cui racconto è ...