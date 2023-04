Auto nuove - I prezzi volano: la media ha "sfondato" i 26 mila euro (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo i più recenti dati Istat, il costo delle Auto nuove è salito del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini monetari, il prezzo medio delle vetture immatricolate, cioè quello reale anticipato dal numero di aprile di Quattroruote ed elaborato dal Centri Studi Fleet&Mobility su informazioni di Dataforce, ammonta a 26.200 euro: un importo di per sé impressionante, ma che risulterebbe ancora più elevato se a contenerlo non avessero in qualche misura contribuito gli incentivi statali, efficaci soprattutto per una quota pur limitata di vetture con motore endotermico a basse emissioni (la fascia 61-135 g/km di CO2). L'incremento è considerevole, visto che lo stesso valore per il 2021 si attestava su 24.297 euro (22.656, tenendo conto solo delle intestazioni a privati, ché le vetture di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo i più recenti dati Istat, il costo delleè salito del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini monetari, il prezzo medio delle vetture immatricolate, cioè quello reale anticipato dal numero di aprile di Quattroruote ed elaborato dal Centri Studi Fleet&Mobility su informazioni di Dataforce, ammonta a 26.200: un importo di per sé impressionante, ma che risulterebbe ancora più elevato se a contenerlo non avessero in qualche misura contribuito gli incentivi statali, efficaci soprattutto per una quota pur limitata di vetture con motore endotermico a basse emissioni (la fascia 61-135 g/km di CO2). L'incremento è considerevole, visto che lo stesso valore per il 2021 si attestava su 24.297(22.656, tenendo conto solo delle intestazioni a privati, ché le vetture di ...

