Auto Elettrica, le ragioni che ti convinceranno ad acquistarla (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Da quando l'UE ha annunciato il divieto di benzina e diesel dal 2035, molti si chiedono se sia il momento di passare all'elettrico. Gli EV attuali non sono economici, con i prezzi delle 5 Auto elettriche più economiche in Italia che partono da circa 21.000 euro, ma i benefici potrebbero valerne l'investimento. Auto Elettrica: i pro e i contro degli EV A livello economico, ci sono incentivi statali di 5.000 euro (3.000 senza rottamazione) per l'acquisto di un'Auto Elettrica. Inoltre, non si paga il bollo per 5 anni e dal sesto anno si paga solo un quarto rispetto a un'Auto a benzina o diesel. Anche il costo della ricarica è più conveniente, specialmente con una stazione di ricarica domestica (considerando però il costo della colonnina e dell'installazione). Dal punto di ...

