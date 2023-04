Aurora Tropea di Uomini e Donne, chi è la dama del trono Over: età, di dov’è, foto, Instagram, il tumore (Di martedì 11 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti: tutti, indipendentemente dall’età, sono lì alla ricerca dell’amore. E ha deciso di rimettersi in gioco, ancora una volta, un’ex conoscenza di Uomini e Donne: Aurora Tropea. Che è ritornata in studio e che ha intenzione di innamorarsi sul serio, mettendo da parte le discussioni con Gemma e l’opinionista Tina. Il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e Donne Aurora Tropea è stata senza ombra di dubbio una protagonista di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, il dating show più amato e seguito di sempre di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del, ma anche giovani tronisti: tutti, indipendentemente dall’età, sono lì alla ricerca dell’amore. E ha deciso di rimettersi in gioco, ancora una volta, un’ex conoscenza di. Che è ritornata in studio e che ha intenzione di innamorarsi sul serio, mettendo da parte le discussioni con Gemma e l’opinionista Tina. Il ritorno diè stata senza ombra di dubbio una protagonista die ...

