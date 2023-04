Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta il suo fisico dopo il parto | la reazione della neo mamma

(Di martedì 11 aprile 2023)ha messo la mondo suo figlio Cesare il 30 marzo:per lail suoilLa nascita del figlio die Goffredo Cerza era veramente attesissima. Basti pensare che quando la ragazza spariva dai social per qualche ora, tutti pensavano che si trovasse in travaglio. In realtà, come aveva confermato la diretta interessata, era nell'ultimo periodo molto stanca e cercava di recuperare quante più energie possibili con tanti riposini. Quando poi è entrata nel nono mese, tutti i suoi fan, ma anche quellinonna Michelle Hunziker e del nonno Eros, erano impazienti di scoprire quando finalmente sarebbe venuto al mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Aurora Ramazzotti stupisce tutti: '10 giorni dopo il parto, il corpo è magico' e mostra la prima uscita con il picc… - La_Catuzzi : Chissà se il figlio di Aurora Ramazzotti oggi ha già cagato :( - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - L'Aurora - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti celebra la forza del corpo femminile dopo il parto #Ramazzotti #Aurora #celebra #forza #la ??????? - infoitcultura : ''Il corpo è magico'': Aurora Ramazzotti mostra il suo fisico 10 giorni dopo il parto -

Probabilmente, la nonna più sexy d'Italia. Si parla di Michelle Hunziker , da pochi giorni nonna di Cesare, il figlio die Goffredo Cerza . E la conduttrice svizzera ha scelto di trascorrere nel suo paese d'origine i giorni di festa per Pasqua, raccontando sui social come ha trascorso queste vacanze, ...A Verissimo ha tenuto banco Michelle Hunziker , ospite di Silvia Toffanin nel programma in onda su Canale 5, la prima volta da che è diventata nonna dopo il parto della figlia,, che ha dato alla luce il piccolo Cesare. E in questi giorni, la conduttrice svizzera è tornata a condurre Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti, coppia che costituisce uno ...Michelle Hunziker e il parto diLa nonna più bella d'Italia, Michelle Hunziker, ha raccontato a Verissimo la gioia della nascita del suo nipotino Cesare, avuto dalla figlia. 'L'ho visto nascere ed ...

Ospite a "Verissimo" nel week end pasquale, la neo nonna Michelle Hunziker racconta in tv la gioia dopo la nascita del suo primo nipote Cesare, nato dall’amore tra la figlia Aurora Ramazzotti e ..."L'ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un'emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre della propria figlia" ...