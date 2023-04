Audi F1 discute i criteri di formazione dei piloti per il 2026 tra i legami con Mick Schumacher

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 aprile 2023) L’amministratore delegato diF1 ha dichiarato che il reclutamento deisarà incentrato sulle capacità piuttosto che sulla nazionalità, in seguito aicon. Sebbene il debutto dell’in F1 sia ancora lontano tre anni e non sia ancora arrivato il momento di restringere seriamente i candidati alla guida, ciò non impedisce a molti di speculare su chi potrebbe schierarsi per la prima volta sulla griglia di partenza di una vettura. Come spesso accade quando una nuova scuderia arriva in F1, è naturale pensare che un pilota del proprio Paese possa essere favorito, ed è per questo che il nome diè stato accostato all’. Il pilota di riserva della Mercedes, che ...