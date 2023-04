Attesa per una svolta nel caso Orlandi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - C'è molta Attesa attorno all'incontro che Pietro Orlandi e il suo legale avranno oggi pomeriggio in Vaticano quando saranno ricevuti dall'Ufficio del Promotore di Giustizia. Un incontro sollecitato da tempo dal fratello di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. L'obiettivo di Pietro è quello di rendere proprie dichiarazioni ed offrire eventuali informazioni in suo possesso nell'ambito del fascicolo aperto dal Promotore di Giustizia della Città del Vaticano a gennaio di quest'anno. Alessandro Diddi, il Promotore di Giustizia, in una intervista al Corriere della Sera, ha già garantito che la sua indagine sarà "ad ampio raggio e senza condizionamenti di sorta", confortato "dal desiderio e dalla volontà ferrea del Papa e del ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - C'è moltaattorno all'incontro che Pietroe il suo legale avranno oggi pomeriggio in Vaticano quando saranno ricevuti dall'Ufficio del Promotore di Giustizia. Un incontro sollecitato da tempo dal fratello di Emanuela, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. L'obiettivo di Pietro è quello di rendere proprie dichiarazioni ed offrire eventuali informazioni in suo possesso nell'ambito del fascicolo aperto dal Promotore di Giustizia della Città del Vaticano a gennaio di quest'anno. Alessandro Diddi, il Promotore di Giustizia, in una intervista al Corriere della Sera, ha già garantito che la sua indagine sarà "ad ampio raggio e senza condizionamenti di sorta", confortato "dal desiderio e dalla volontà ferrea del Papa e del ...

