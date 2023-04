Attesa per le mosse di Fed e Bce, Piazza Affari positiva (Di martedì 11 aprile 2023) Seduta positiva per le Borse europee. Gli investitori aspettano i dati sull’inflazione americana che verranno resi noti domani, poi si esprimerà la Fed. L’andamento positivo del mercato del lavoro statunitense, confermato dai dati di settimana scorsa, rafforza le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della banca centrale Usa del prossimo 3 maggio. Per quanto riguarda la Bce si attendono invece segnali per capire cosa potrà accadere con la prossima riunione di giugno. Al Ttf di Amsterdam più o meno stabile il gas a 44 euro al megawattora. In rialzo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre lo 1%. A Milano il Ftse Mib chiude positivo: segna un rialzo dell’1,15% a 27.525,51 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 183 punti base. In aumento anche il rendimento del titolo decennale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Sedutaper le Borse europee. Gli investitori aspettano i dati sull’inflazione americana che verranno resi noti domani, poi si esprimerà la Fed. L’andamento positivo del mercato del lavoro statunitense, confermato dai dati di settimana scorsa, rafforza le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della banca centrale Usa del prossimo 3 maggio. Per quanto riguarda la Bce si attendono invece segnali per capire cosa potrà accadere con la prossima riunione di giugno. Al Ttf di Amsterdam più o meno stabile il gas a 44 euro al megawattora. In rialzo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre lo 1%. A Milano il Ftse Mib chiude positivo: segna un rialzo dell’1,15% a 27.525,51 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 183 punti base. In aumento anche il rendimento del titolo decennale, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Dalla profonda manipolazione delle liste d’attesa dell'Ospedale Oftalmico di Roma agli appalti in Puglia, passando… - reportrai3 : Da tempo all’interno dell’ospedale Oftalmico sarebbero in vigore due sistemi paralleli. Se il paziente che deve ess… - IlContiAndrea : La cosa più bella di Sanremo sono le prove, il backstage, l’attesa. Tutte cose che ho il privilegio di vivere per q… - Jessica_loveLAU : @IlaSpring @LauraPausini Benissimo ?? Compagno di giochi per ingannare l’attesa assicurato allora ?? E comunque Ila… - lory6215 : @fratotolo2 @chiaragribaudo Se la sinistra si lamenta vuol dire che l'emergenza andava dichiarata. Vi ricordate di… -