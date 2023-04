Attesa per il derby Musetti-Nardi a Montecarlo (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Esaltato dall'effetto Sonego domani il tennis italiano punta a vivere una giornata potenzialmente di altissimo livello: ad aprire la giornata dei secondi turni italici sarà il derby azzurro Musetti-Nardi, con la sola novità del nobile campo di Montecarlo visto che i due, amici e compagni di allenamento hanno giocato miriadi di partite (e Nardi ha raccontato di non averlo mai battuto). Contemporaneamente Jannik Sinner affronterà (secondo match sul Centrale, quindi intorno alle 13) un Diego Schwartzman (suo compagno di doppio, si sono fermati oggi al secondo turno) in crisi di morale e risultati. Subito dopo Sonny tornerà in campo per quello che potrebbe essere per lui un match indimenticabile, sullo stesso livello se non più, di quelli disputati contro Rublev e Djokovic al Foro Italico due anni ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Esaltato dall'effetto Sonego domani il tennis italiano punta a vivere una giornata potenzialmente di altissimo livello: ad aprire la giornata dei secondi turni italici sarà ilazzurro, con la sola novità del nobile campo divisto che i due, amici e compagni di allenamento hanno giocato miriadi di partite (eha raccontato di non averlo mai battuto). Contemporaneamente Jannik Sinner affronterà (secondo match sul Centrale, quindi intorno alle 13) un Diego Schwartzman (suo compagno di doppio, si sono fermati oggi al secondo turno) in crisi di morale e risultati. Subito dopo Sonny tornerà in campo per quello che potrebbe essere per lui un match indimenticabile, sullo stesso livello se non più, di quelli disputati contro Rublev e Djokovic al Foro Italico due anni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - MarcoFattorini : Un anno fa, l’8 aprile 2022, un attacco missilistico russo colpì la stazione di Kramatorsk, affollata di famiglie i… - AngeloCiocca : @ChangeItalia Nell'attesa che anche Sala e compagni capiscano che criminalità e favoreggiamento della gravidanza so… - FrCarrozzo : @azulejos80 Non ci sono più aggettivi per esprimere disprezzo x questo giornale che ,un tempo, leggevo e rileggevo… - interludexmgc : A. Riconosce che da gennaio non si sono viste molto per le circostanze, ma cerca di stare vicino con messaggi e chi… -