Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

La salma di Alessandro Parini , l'avvocato 35enne italiano ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv , è arrivata all'aeroporto dia bordo di un aereo di Stato. Oltre ai familiari e agli amici che erano partiti con lui per la vacanza alla volta di Israele, le autorità italiane a cominciare dal Presidente della Repubblica ...Appena atterrato all'aeroporto diil volo di Stato con la salma di Alessandro Parini , il giovane romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. L'Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato alle 14:50 sulla pista. Ad ...È stata estradata stamattina in Italia, èall'aeroporto di, dopo il lungo lavoro della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in ...

Atterrata a Ciampino la salma di Alessandro Parini, vittima di un attentato a Tel Aviv Gazzetta del Sud

È atterrato all'aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il giovane romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. L'Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato ...(Adnkronos) – E’ atterrato poco prima delle 15, all’aeroporto di Ciampino, l’aereo con a bordo la salma di Alessandro Parini, il 35enne romano ucciso venerdì scorso in un attentato a Tel Aviv. A ...