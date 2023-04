Attentato Tel Aviv | in Italia la salma di Alessandro Parini

(Di martedì 11 aprile 2023) A Ciampino il presidente Mattarella. Disposta autopsia sul corpo del 35enne, gli amici sentiti dai Ros E’ atterrato poco prima delle 15, all’aeroporto di Ciampino, l’aereo con a bordo ladi, il 35enne romano ucciso venerdì scorso in una Tel. A Ciampino, insieme ai familiari del giovane, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All’aeroporto Ben Gurion in Israele, prima della partenza, si è svolta una cerimonia di commiato, poco prima della partenza. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata di Israele inspiegando che alla cerimonia erano presenti l’ambasciatoreno in Israele Sergio Barbanti e rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano. Sul corpo ...

E' appena atterrato all'aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il giovane romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. L'Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere il feretro ci sono i familiari, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'autopsia sulla salma di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso nell'attacco terroristico avvenuto venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv in Israele, verrà eseguita.

La procura di Roma procede per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Nel frattempo, gli amici di Alessandro presenti con lui venerdì sera a Tel Aviv sono stati ascoltati dai carabinieri del Ros. Da escludere ferite d'arma da fuoco sul corpo del giovane rimasto vittima dell'attentato a Tel Aviv.