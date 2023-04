Attentato di Tel Aviv | Netanyahu chiama il premier Meloni | «Condoglianze per Parini»

(Di martedì 11 aprile 2023) Il primo ministro dello Stato di Israele Benjaminhato ilGiorgiaper esprimere le proprieal governo italiano per la morte di Alessandro, rimasto ucciso nell’di venerdì scorso a Tel. A renderlo noto è una nota di Palazzo Chigi. A sua volta, il presidente del Consiglio ha ringraziato il governo israeliano per l’assistenza fornita e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza. «Oggi – ha scritto sui social la– ho ricevuto una telefonata dal Primo ministro di Israele, il quale ha voluto esprimereper la morte di Alessandro...

15.05 Parini, a Ciampino l'aereo con la salma E' atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aero con la salma di Alessandro Parini, ucciso in unAviv, venerdì sera. Ad accogliere il feretro, il Presidente Mattarella. Il premier israeliano Netanyahu ha tefonato alla premier Meloni per esprimere le condoglianze per la morte di ...... la salma di Alessandro Parini , l'avvocato romano morto nell'di venerdì scorso aAviv. Il 35enne è stato ucciso dall' auto piombata sulla folla mentre camminava sul lungomare della ...Aviv, Alessandro Parini morto per l'impatto dell'auto. Non aveva proiettili in corpo

Alessandro Parini morto nell’attentato a Tel Aviv, l’amica: “Prima di partire la madre gli… Il Fatto Quotidiano

(HelpMeTech) È appena decollato dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv l'aereo di Stato che riporta in patria la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato italiano (di Roma) ucciso in un ...(Adnkronos) - Sarà eseguita l’autopsia sulla salma di Alessandro Parini, l’avvocato ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. Il rimpatrio della salma del ...