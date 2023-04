Attentati dinamitardi | i sindaci hanno incontrato il Prefetto Russo VIDEO

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato un incontro breve ma intenso quello che ha visto uno di fronte agli altri i vertici delle forze dell’ordine, ildi Salerno Francescoe dall’altra parte del tavolo i duedestinatari a distanza un giorno dall’altro di un ordigno sotto le loro abitazioni. Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio e Carmine Pagano, primo cittadino di Roccapiemonte insiemechiesto la vicinanza dello Stato al massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno, sua eccellenza ilFrancescoche con al suo fianco il questore di Salerno Giancarlo Conticchio, il generale della Guardia di Finanza Oriol De Luca e il colonnello Massimo De Masi in rappresentanza dell’Arma, ha fornito le due rassicurazioni ...

L’episodio ha suscitato particolare preoccupazione nel territorio, già molto colpito negli ultimi tempi dagli attentati dinamitardi contro i sindaci dell’agro nocerino sarnese. La tensione è molto ...Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte sotto l'abitazione del sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in via Ferrentino alla frazione Lanzara. La deflagrazione ...