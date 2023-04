ATP Montecarlo: un indomabile Lorenzo Sonego annulla 4 match point e batte Humbert 7-5 al terzo! (Di martedì 11 aprile 2023) Lorenzo Sonego si conferma uno straordinario guerriero e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il piemontese vince una clamorosa battaglia di quasi tre ore il francese Ugo Humbert in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 7-5. Una partita che ha visto Sonego vincere 105 punti contro i 102 del francese. Il piemontese ha sofferto molto con la seconda, ottenendo solo il 41% dei punti con questo colpo. Si segue l’andamento dei servizi, con i due giocatori che tengono comodamente i propri turni di battuta. Nel sesto game Sonego ha un passaggio a vuoto, mentre Humbert riesce a trovare anche tre vincenti consecutivi, trovando il break addirittura a zero. Il transalpino si porta sul 5-2. Il francese commette doppio fallo sul set point ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)si conferma uno straordinario guerriero e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di. Il piemontese vince una clamorosa battaglia di quasi tre ore il francese Ugoin rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 7-5. Una partita che ha vistovincere 105 punti contro i 102 del francese. Il piemontese ha sofferto molto con la seconda, ottenendo solo il 41% dei punti con questo colpo. Si segue l’andamento dei servizi, con i due giocatori che tengono comodamente i propri turni di battuta. Nel sesto gameha un passaggio a vuoto, mentreriesce a trovare anche tre vincenti consecutivi, trovando il break addirittura a zero. Il transalpino si porta sul 5-2. Il francese commette doppio fallo sul set...

