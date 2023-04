ATP Montecarlo | un indomabile Lorenzo Sonego annulla 4 match point e batte Humbert 7-5 al terzo!

(Di martedì 11 aprile 2023)si conferma uno straordinario guerriero e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di. Il piemontese vince una clamorosa battaglia di quasi tre ore con il francese Ugoin rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 7-5. Una partita che ha vistovincere 105 punti contro i 102 del francese. Il piemontese ha sofferto molto con la seconda, ottenendo solo il 41% dei punti. Nel primo set si segue l’andamento dei servizi, con i due giocatori che tengono comodamente i propri turni di battuta. Nel sesto gameha un passaggio a vuoto, mentreriesce a trovare anche tre vincenti consecutivi, trovando il break addirittura a zero. Il transalpino si porta sul 5-2. Il francese commette doppio fallo sul set...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Sonego rimonta show, poi festa con la sciarpa del Toro al Masters 1000 di Montecarlo. Ora trova Medvedev - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sinner “prenota” il passaggio del turno, per i bookie anche Berrettini vede il successo contro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sinner “prenota” il passaggio del turno, per i bookie anche Berrettini vede il successo contro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sinner “prenota” il passaggio del turno, per i bookie anche Berrettini vede il successo contro… - napolimagazine : Tennis, ATP Montecarlo: Sinner “prenota” il passaggio del turno, per i bookie anche Berrettini vede il successo con… -

Impresa di Lorenzo Sonego al Masters di Monte - Carlo: l'azzurro rimonta il francese Humbert annullando 4 match point e vince 3 - 6, 7 - 5, 7 - 5. Ora tocca a Luca Nardi contro il monegasco Vacherot, ...Pazzesca vittoria di Lorenzo Sonego al debutto al Masters di Monte - Carlo: il torinese batte in rimonta il francese Hugo Humbert dopo tre ore e dopo aver annullato quattro match - point con i ...Lorenzo Sonego approda al secondo turno del Master 1000 disalvando quattro match point contro il francese Ugo Humbert al termine di un match epico finito 3/6 - 5/7 - 7/5 per l'azzurro, entrato in tabellone con una wild card. Humbert numero 79 del ...

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Sinner Sky Sport

Montecarlo Primo turno Berrettini b. Cressy 64 62 Musetti (16) c. Kecmanovic Sonego (wc) c. Humbert (q) Nardi (q) c. Vacherot (wc) Secondo turno Sinner (7) c. Schwartzman Berrettini c. F.Cerundolo RA ...Una partita folle, dall'esito incerto fino all'ultimo secondo è andata in scena sul Campo 2 del Monte Carlo Country Club . Gli ingredienti, a dir ...