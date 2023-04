ATP Montecarlo, Musetti-Nardi: il derby del presente e del futuro! E chi vince dovrebbe trovare Djokovic… (Di martedì 11 aprile 2023) Un derby per affrontare Novak Djokovic? Salvo sorprese, sarà così. Il confronto tutto tricolore tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi, valido per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo, metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo del Principato e a sfidarsi saranno due esponenti della nouvelle vague. Musetti, reduce da un periodo molto negativo, andava in cerca di buone sensazioni e nella vittoria per 7-6 (1) 6-0 contro il serbo Miomir Kecmanovic è riuscito a riassaporare quel feeling, quindici dopo quindici. Per Nardi il percorso è iniziato dalle qualificazioni, venendo fuori dalle sabbie mobili con grande classe, soprattutto nella sfida contro il tedesco Oscar Otte. La fortuna gli ha sorriso quando il sorteggio gli ha riservato il confronto non ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Unper affrontare Novak Djokovic? Salvo sorprese, sarà così. Il confronto tutto tricolore tra Lorenzoe Luca, valido per il secondo turno del Masters1000 di, metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo del Principato e a sfidarsi saranno due esponenti della nouvelle vague., reduce da un periodo molto negativo, andava in cerca di buone sensazioni e nella vittoria per 7-6 (1) 6-0 contro il serbo Miomir Kecmanovic è riuscito a riassaporare quel feeling, quindici dopo quindici. Peril percorso è iniziato dalle qualificazioni, venendo fuori dalle sabbie mobili con grande classe, soprattutto nella sfida contro il tedesco Oscar Otte. La fortuna gli ha sorriso quando il sorteggio gli ha riservato il confronto non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Montecarlo Atp, Sonego batte Humbert in tre set - Gazzetta_it : #Musetti e #Nardi completano il tris azzurro: sarà derby al prossimo turno #Montecarlo - infoitsport : Atp Montecarlo: Sonego batte Humbert in tre set, vincono anche Nardi e Musetti- - infoitsport : Atp Montecarlo, Sonego batte in rimonta Humbert - infoitsport : ATP Montecarlo 2023: il prossimo avversario di Lorenzo Sonego sarà Medvedev! I precedenti -