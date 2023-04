Atp Montecarlo 2023 | Sonego e Musetti al secondo turno

(Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. - (Adnkronos) - Lorenzosalva 4 match point nel decimo game del terzo set e avanza aldel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). L'azzurro, numero 45 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, supera il francese Ugo Humbert, numero 79 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5 dopo due ore e 57 minuti.affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo e terza testa di serie. Avanza anche Lorenzo: battuto 7-6 (7-1), 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic. Algià lo aspetta Luca Nardi per il derby italiano in terra monegasca.

Inizio con il brivido per Lorenzo Sonego , che al Masters 1000 di Montecarlo salva 4 match point nel decimo game del terzo set e avanza al secondo turno. L'azzurro, ... numero 79 del ranking Atp e ... ed essere diventato n°1 di Francia, era arrivato in finale all'open di Marsiglia dove Hubert Hurkacz gli aveva strappato via il sogno di vincere un torneo Atp proprio in casa sua.

Giornata piuttosto intensa a Montecarlo, sede del Masters1000. Sulla terra rossa del Country Club del Principato, tanti incontri interessanti e i grandi interpreti hanno risposto presente, in maniera ...