Atp Montecarlo 2023 | Sonego e Musetti al secondo turno

Lorenzo Sonego salva 4 match point nel decimo game del terzo set e avanza al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L'azzurro, numero 45 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, supera il francese Ugo Humbert, numero 79 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5 dopo due ore e 57 minuti. Sonego affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo e terza testa di serie. Avanza anche Lorenzo Musetti: battuto 7-6 (7-1), 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic. Al secondo turno già lo aspetta Luca Nardi per il derby italiano in terra monegasca.

