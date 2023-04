ATP Montecarlo 2023 | Luca Nardi piega Valentin Vacherot e vola al secondo turno! Sarà derby con Lorenzo Musetti

(Di martedì 11 aprile 2023) Un qualificato ai sedicesimi:sfrutta al meglio l’occasione di un sorteggio favorevole e nel primo turno del tabellone principale del torneo ATPil padrone di casa monegasco, nel main draw grazie ad una wild card, vincendo per 7-5 7-5 in un’ora e 51 minuti. Alturnocon, numero 16 del seeding, vittorioso col serbo Miomir Kecmanovic. Nel primo set i servizi dominano per cinque giochi, poisalva un break point nel sesto gioco. L’azzurro strappa la battuta all’avversario ai vantaggi del settimo game, ma poi subisce l’immediato controbreak nell’ottavo. L’allungo decisivo arriva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaPecchia1 : Bentornato Lorenzo Il Magnifico! #Musetti gioca bene, vince contro #Kecmanovic finalista all'#EstorilOpen scorsa se… - DeportesOlimpi : ATP Montecarlo 1ra ronda: Luca Nardi a @val_vacherot (7-5 7-5), Lorenzo Musetti a @MioKecmanovic (7-6 (7-1) 6-0), L… - SkySport : Atp Monte-Carlo: Musetti, Nardi e Sonego al 2° turno #SkySport #RolexMonteCarloMasters - Italia_Notizie : Atp Montecarlo: Sonego batte Humbert in tre set, vince anche Nardi - zazoomblog : LIVE Musetti-Kecmanovic 6-6 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set - #Musetti-Kecmanovic… -

En - plein azzurro al Masters di Monte - Carlo. Lorenzo Musetti batte il serbo Kecmanovic e affronterà al 2° turno Luca Nardi, che contro il monegasco Vacherot centra il suo primo successo in carriera ...Basti solo evidenziare difatti, che per il classe 2002 era il debutto in quele che aveva vinto il suo primo match sulla terra nel circuito maggiore appena una settimana fa nell'250 di ...Monte - Carlo - Sonego salva 4 match point contro Humbert La reazione di Humbert, però, non si è fatta attendere. Il francese ha subito strappato la battuta a Sonego nel set decisivo sfruttando ...

Un qualificato ai sedicesimi: Luca Nardi sfrutta al meglio l’occasione di un sorteggio favorevole e nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP Montecarlo 2023 piega il padrone di casa ...Esordio più che positivo per Luca Nardi al torneo ATP di Monte-Carlo, terzo Masters 1000 della stagione. Il tennista italiano, numero 159 al mondo, ha staccato il pass per i 16esimi di finale, ...