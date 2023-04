ATP Montecarlo 2023 | Lorenzo Sonego | “Mi esalto nelle difficoltà | contro Daniil Medvedev sarà dura”

(Di martedì 11 aprile 2023) Un vero leone.quando si tratta di lottare non si tira mai indietro, anzi si esalta. E’ successo questo oggi nel primo turno del Masters1000 di. Sulla terra rossa monegasca Sonny ha dovuto affrontare un tennista che per caratteristiche è molto ostico. Il riferimento è al francese Ugo Humbert. Lein campo sono viste tutte, al punto che, dopo aver perso il primo set 6-3, era vicinissimo al baratro nel secondo parziale, quando Humbert è andato a servire per match, avanti 5-4. Con le spalle al muro, il nostro portacolori è riuscito a tirar fuori energie insospettabili e sul punteggio di 7-5 ha ribaltato una situazione di punteggio ormai compromessa. Stessa storia e stesso mare nella terza frazione.ha salvato ben quattro match-point e ...

Inizio con il brivido per Lorenzo Sonego , che al Masters 1000 disalva 4 match point nel decimo game del terzo set e avanza al secondo turno. L'azzurro, ... numero 79 del rankinge ...... ed essere diventato n°1 di Francia, era arrivato in finale all'open di Marsiglia dove Hubert Hurkacz gli aveva strappato via il sogno di vincere un torneoproprio in casa sua. L'ultimo torneo di ...... che ovviamente in quel momento era il massimo dell'importanza che i tornei riservassero, ad un palcoscenico come quello di. Sia per me da un lato che per lui dall'altro. Sicuramente per ...

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Sinner Sky Sport

Tra i grandi protagonisti del torneo di Montecarlo il numero 1 del ranking Atp, Novak Djokovic, assente negli Stati Uniti in quanto non vaccinato contro il Covid-19, e il nostro Jannik Sinner, reduce ...Un vero leone. Lorenzo Sonego quando si tratta di lottare non si tira mai indietro, anzi si esalta. E’ successo questo oggi nel primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca S ...