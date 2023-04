ATP Montecarlo 2023, Jannik Sinner e Diego Schwartzman eliminati agli ottavi in doppio (Di martedì 11 aprile 2023) Si ferma agli ottavi la corsa di Jannik Sinner e Diego Schwartzman nel torneo di doppio dell’ATP di Montecarlo 2023: la coppia italo-argentina viene battuta con un duplice 6-4 dal duo formato dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies. Nel primo set scambio di break in avvio, poi la sfida si gioca sui dettagli e su pochi punti di importanza capitale: nel quarto gioco la coppia franco-tedesca si salva al deciding point, mentre lo stesso non riesce a Sinner e Schwartzman nel settimo game. Si tratta dello strappo decisivo, con Martin e Mies che chiudono sul 6-4 dopo 38 minuti. Nella seconda partita la coppia italo-argentina va sotto di un break nel terzo gioco, nel quarto si ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Si fermala corsa dinel torneo didell’ATP di: la coppia italo-argentina viene battuta con un duplice 6-4 dal duo formato dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies. Nel primo set scambio di break in avvio, poi la sfida si gioca sui dette su pochi punti di importanza capitale: nel quarto gioco la coppia franco-tedesca si salva al deciding point, mentre lo stesso non riesce anel settimo game. Si tratta dello strappo decisivo, con Martin e Mies che chiudono sul 6-4 dopo 38 minuti. Nella seconda partita la coppia italo-argentina va sotto di un break nel terzo gioco, nel quarto si ...

