ATP Montecarlo 2023: il prossimo avversario di Lorenzo Sonego sarà Medvedev! I precedenti (Di martedì 11 aprile 2023) sarà il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e numero 3 del seeding, l’avversario di Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo ATP Montecarlo 2023: l’incontro sarà il terzo dalle ore 11.00 di domani sul Court Rainier III. L’azzurro, che ha ricevuto una wild card per accedere al tabellone principale, è il numero 45 del mondo: si tratta del secondo incrocio tra i due in carriera, col primo giunto proprio ad inizio 2023, quando ad Adelaide 1 l’azzurro fu costretto al ritiro nel corso del secondo set dopo aver perso il primo al tie break. Quest’anno il russo ha già vinto quattro tornei ed è in testa alla Race ATP, mentre Sonego col successo odierno ai danni del transalpino Ugo Humbert si è portato a quota 8 vittorie e 9 sconfitte in ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e numero 3 del seeding, l’dinel secondo turno del torneo ATP: l’incontroil terzo dalle ore 11.00 di domani sul Court Rainier III. L’azzurro, che ha ricevuto una wild card per accedere al tabellone principale, è il numero 45 del mondo: si tratta del secondo incrocio tra i due in carriera, col primo giunto proprio ad inizio, quando ad Adelaide 1 l’azzurro fu costretto al ritiro nel corso del secondo set dopo aver perso il primo al tie break. Quest’anno il russo ha già vinto quattro tornei ed è in testa alla Race ATP, mentrecol successo odierno ai danni del transalpino Ugo Humbert si è portato a quota 8 vittorie e 9 sconfitte in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Atp Montecarlo: Sonego batte Humbert in tre set - infoitsport : LIVE Nardi-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA - Toro_News : ?? | MONDO GRANATA #ATPMonteCarlo, #Sonego batte #Humbert e festeggia con la sciarpa del #Torino - ansacalciosport : Montecarlo Atp, Sonego batte Humbert in tre set. L'italiano annulla quattro match point e si impone 3-6, 7-5, 7-5 |… - sportli26181512 : Sonego è un toro: salva 4 match point e vola al 2° turno all'Atp Monte-Carlo, Humbert ko: Pazzesca vittoria di Lore… -