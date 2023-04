ATP Montecarlo 2023 | definito l’avversario di Jannik Sinner per l’eventuale ottavo I precedenti

(Di martedì 11 aprile 2023) Domanifarà il suo esordio nel tabellone di singolare a, sede del primo Masters1000 sulla terra rossa della stagione. Nel Principato l’altoatesino è chiamato a confrontarsi con l’argentino Diego Schwartzman nel secondo turno, con cui curiosamente ha condiviso il campo da gioco monegasco nel torneo di doppio, terminato quest’oggi negli ottavi di finale. Una sfida da prendere le molle da, al cospetto di un tennista apparso in ripresa rispetto alle ultime uscite. Tuttavia, sulla carta i favori del pronostico sono favorevoli all’azzurro che, nel caso in cui dovesse battere il sudamericano, sa già chi incontrerà negli ottavi di finale. Il nome è quello del polacco Hubert Hurkacz che, dopo aver sofferto non poco nel primo turno contro il serbo Laslo Djere, è stato costretto a un nuovo impegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolochirdo75 : RT @Gazzetta_it: #Musetti e #Nardi completano il tris azzurro: sarà derby al prossimo turno #Montecarlo - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas accedono agli ottavi di finale. Rublev e Hurkacz avanzano - - infoitsport : Tennis: Atp Montecarlo, Nardi al secondo turno - infoitsport : Tennis: Atp Montecarlo, Nardi al secondo turno - sinneristi1 : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo: primo successo in un Masters 1000 per Luca Nardi. Ora il derby con Lorenzo Musetti -

... ed essere diventato n°1 di Francia, era arrivato in finale all'open di Marsiglia dove Hubert Hurkacz gli aveva strappato via il sogno di vincere un torneoproprio in casa sua. L'ultimo torneo di ...... che ovviamente in quel momento era il massimo dell'importanza che i tornei riservassero, ad un palcoscenico come quello di. Sia per me da un lato che per lui dall'altro. Sicuramente per ...Tennis Si chiude il cerchio dei secondi turni a Monte - Carlo nel day 4 . Sul Court Rainier III del torneo '1000' del Principato di Monaco, apre il programma, alle ore 11:00 come da consuetudine, ...

Humbert-Sonego è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo: orario, notizie, pronostici, tv e .... Il tennista piemontese sarà uno dei primi a scendere in campo nell ...Domani Jannik Sinner farà il suo esordio nel tabellone di singolare a Montecarlo, sede del primo Masters1000 sulla terra rossa della stagione. Nel Principato l’altoatesino è chiamato a confrontarsi co ...