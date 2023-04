Atp di Montecarlo | Musetti passa al secondo turno

(Di martedì 11 aprile 2023)– Buona partenza aanche per Lorenzo. Il tennista toscano ha battuto il serbo Kecmanovic in due set con il punteggio di 7-6 6-0 e avanza aldel torneo Masters 1000. (Ansa). (foto@Fitp-Tennis/Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Tennis : Ecco il programma gare dei sedicesimi di finale. Per l'Italia derby alle 12.30 tra Nardi e Musetti. Stessa ora per… - zazoomblog : ATP Montecarlo 2023 Lorenzo Musetti: “Felice di incontrare Nardi. Sfida contro Djokovic? Non ci voglio pensare” -… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo, Nardi: 'Ho iniziato a prendere il tennis seriamente due anni fa, ho anche pensato di smettere perché non mi… - News24Tennis : Tutti i risultati di questa prima due giorni di gare all'Atp Montecarlo 1000. Già nei primi 16 Hurkacz, Djokovic, T… - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti: “Felice di incontrare Nardi. Sfida contro Djokovic? Non ci voglio pensare” - -

Inizio con il brivido per Lorenzo Sonego , che al Masters 1000 disalva 4 match point nel decimo game del terzo set e avanza al secondo turno. L'azzurro, ... numero 79 del rankinge ...... ed essere diventato n°1 di Francia, era arrivato in finale all'open di Marsiglia dove Hubert Hurkacz gli aveva strappato via il sogno di vincere un torneoproprio in casa sua. L'ultimo torneo di ...... che ovviamente in quel momento era il massimo dell'importanza che i tornei riservassero, ad un palcoscenico come quello di. Sia per me da un lato che per lui dall'altro. Sicuramente per ...

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Sinner Sky Sport

Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il toscano era atteso da un confronto non proprio facile contro il serbo Miomir Kecmanovic, recentemente finalista nel torneo di Estoril. L’azzurro, però, ha saputo ...Jannik Sinner lo ha rivelato in conferenza stampa a Monte Carlo Jannik Sinner in conferenza a Monte Carlo ha rivelato che suo padre Hanspeter è entrato nel suo staff come cuoco: "È rimasto 40… Leggi ...