Atalanta | si allunga la lista degli infortunati | da valutare Pasalic e Ruggeri

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 aprile 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida di lunedì prossimo in casa della Fiorentina per la trentesima giornata di campionato. Dopo i giàKoopmeiners, Vorlicky e Hateboer, nelle scorse ore si sono fermati anche. L’esterno è alle prese con un risentimento muscolare al flessore sinistro mentre il centrocampista croato avrebbe rimediato una distorsione alla caviglia, un problema che già a febbraio gli aveva fatto saltare tre partite. Le loro condizioni saranno valutate nuovamente nelle prossime ore. Una serie di assenze che costringerà Gasp a rivedere le sue scelte di formazione, soprattutto nel reparto avanzato dove Boga e Lookman potrebbero esser schierati alle spalle di uno tra Hojlund e Zapata.