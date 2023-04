Asteroidi | meteoriti e questioni di difficile risoluzione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 aprile 2023) L’umanità è pronta per iniziare l’esplorazione delle risorse spaziali. Tali risorse sembrano oggi insolitamente attraenti, ma quali sono le reali possibilità dell’astronautica per la loro estrazione? La risorsa minerale più ricercata nello spazio è l’acqua, che sarà la fonte di ossigeno e idrogeno necessari per la respirazione degli astronauti e per i propulsori missilistici. Una risorsa altrettanto preziosa è la Luna come territorio posto fuori dal nostro pianeta, dove possono essere localizzate stazioni presidiate con condizioni di vita completamente controllate. L’astronautica è in grado di iniziare a sviluppare queste risorse nel prossimo futuro. Come abbiamo visto in precedenza piccoli corpi del sistema solare – principalmente i numerosissimi– man mano che la tecnologia spaziale si sviluppa, diventano sempre più accattivanti come fonti di materie prime. ...