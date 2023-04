Assegno unico, quando arriva ad aprile (con gli aumenti). Il nodo Isee (Di martedì 11 aprile 2023) Con una nuova circolare, l’Inps ha chiarito gli effetti delle novità apportate all’Assegno unico dalla legge di Bilancio 2023. Dalla rivalutazione degli importi, che sono aumentati così come è aumentata la soglia Isee, all’obbligo di presentazione della situazione economica familiare aggiornata, senza la quale non verranno accreditati gli arretrati e l’Assegno unico sarà erogato nell’importo minimo di 54,1 euro. Leggi su quifinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Con una nuova circolare, l’Inps ha chiarito gli effetti delle novità apportate all’dalla legge di Bilancio 2023. Dalla rivalutazione degli importi, che sono aumentati così come è aumentata la soglia, all’obbligo di presentazione della situazione economica familiare aggiornata, senza la quale non verranno accreditati gli arretrati e l’sarà erogato nell’importo minimo di 54,1 euro.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Assegno unico, quando arriva ad aprile (con gli aumenti). Il nodo Isee - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico 2023, aumento e Isee: tutte le novità Inps -… - TrendOnline : ?? INPS comunica alle famiglie entro quando bisogna aggiornare l'ISEE per non perdere l'aumento e gli arretrati sull… - infoitinterno : Assegno Unico per i figli affetti da disabilità, ci sono buone notizie: i nuovi importi - wam_the : Assegno Unico aprile: prima data per il mese in corso -