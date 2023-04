Assegno Unico, importi aggiornati. Come aumenterà nel 2023 e da quando? (Di martedì 11 aprile 2023) Una buona notizia per tutti i percettori dell’Assegno Unico, la misura che ha sostituito gli assegni familiari e tutti gli altri bonus connessi ai figli minori per concentrare in un’unica tranche una forma di sostegno alle famiglie. Sapevamo già che a marzo è avvenuto l’adeguamento dell’Assegno Unico e universale, comprensivo dei conguagli maturati da inizio anno e che era già atteso negli scorsi mesi, complice la rivalutazione legata all’inflazione (calcolato quindi sulla base dell’8,1%) cui vanno aggiunte le situazioni atipiche in cui potrebbero esserci trattenute o rimborsi delle somme percepite. Ad esempio, un caso su tutti è quello che riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono in attesa degli arretrati dell’Assegno Unico per il periodo in cui non era ... Leggi su fmag (Di martedì 11 aprile 2023) Una buona notizia per tutti i percettori dell’, la misura che ha sostituito gli assegni familiari e tutti gli altri bonus connessi ai figli minori per concentrare in un’unica tranche una forma di sostegno alle famiglie. Sapevamo già che a marzo è avvenuto l’adeguamento dell’e universale, comprensivo dei conguagli maturati da inizio anno e che era già atteso negli scorsi mesi, complice la rivalutazione legata all’inflazione (calcolato quindi sulla base dell’8,1%) cui vanno aggiunte le situazioni atipiche in cui potrebbero esserci trattenute o rimborsi delle somme percepite. Ad esempio, un caso su tutti è quello che riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono in attesa degli arretrati dell’per il periodo in cui non era ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoAgresta0 : @INPS_it perché l'assegno unico non viene erogato insieme alla pensione per chi ne ha diritto? - ekuonews : Inps adegua importi dell’Assegno Unico e aggiorna modalità di pagamento - HelpConsumatori : #AssegnoUnico e Universale, l'Inps adegua gli importi - QdSit : Assegno unico, Inps adegua l’importo e aggiorna le modalità di pagamento: tutti i dettagli - PadreMaronnoTW : @Rosa_Teta_ @Corriere Sino a quando lo stato non inizia a tutelare veramente i lavoratori per orari tredicesime TFR… -