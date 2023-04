Assegno unico 2023, importi e pagamenti: ultime news Inps (Di martedì 11 aprile 2023) Tutte le informazioni su aumenti e assegni L’Inps adegua gli importi dell’Assegno unico e universale (Auu) e aggiorna le modalità di pagamento. Le famiglie infatti hanno diritto ad un incremento automatico dell’importo dell’Auu con effetto retroattivo, da gennaio 2023. E’ quanto si legge in una nota che ricorda come a stabilirlo sia la Legge di Bilancio 2023 e le condizioni per ottenerlo sono contenute nella circolare Inps n.41 del 7 aprile 2023. Nel dettaglio, l’aumento sarà riconosciuto nella misura del 50% dell’Assegno per: i figli minori di un anno a carico; ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, nel caso di nuclei familiari con almeno tre figli e un Isee non superiore a 43.240 euro. Inoltre, usufruiranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Tutte le informazioni su aumenti e assegni L’adegua glidell’e universale (Auu) e aggiorna le modalità di pagamento. Le famiglie infatti hanno diritto ad un incremento automatico dell’importo dell’Auu con effetto retroattivo, da gennaio. E’ quanto si legge in una nota che ricorda come a stabilirlo sia la Legge di Bilancioe le condizioni per ottenerlo sono contenute nella circolaren.41 del 7 aprile. Nel dettaglio, l’aumento sarà riconosciuto nella misura del 50% dell’per: i figli minori di un anno a carico; ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, nel caso di nuclei familiari con almeno tre figli e un Isee non superiore a 43.240 euro. Inoltre, usufruiranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Assegno unico 2023, importi e pagamenti: ultime news Inps: (Adnkronos) - Tutte le informazioni su aumenti e assegni… - CAFACLI : RT @sole24ore: ??#Assegnounico per il 2023 senza nuova domanda, ma l’#Isee va aggiornato. Arrivano le prime indicazioni #Inps sulle principa… - Castellodannone : Adeguati gli importi dell'Assegno unico universale. I pagamenti - CdLViterbo : Assegno Unico 2023 tabella importi e istruzioni aggiornate - CorrNazionale : L’Inps adegua l’importo dell’Assegno unico per i figli: c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare l’ISEE 2023… -