Assegno Unico 2023, aggiornamenti ISEE e aumenti: i nuovi importi e chiarimenti Inps (Di martedì 11 aprile 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’Assegno Unico 2023 vede una serie di importanti novità. La prima è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e prevede l’aumento dell’importo dell’Assegno per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili.Inoltre, analogamente a quanto accade per le pensioni, anche l’importo dell’Assegno Unico 2023 sarà rivalutato per adeguarlo all’inflazione. In particolare la percentuale di rivalutazione per gli importi 2023 è pari all’8,1%, e si applica sia sugli importi base che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la soglia ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 aprile 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’vede una serie di importanti novità. La prima è stata introdotta dalla Legge di Bilancioe prevede l’aumento dell’importo dell’per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili.Inoltre, analogamente a quanto accade per le pensioni, anche l’importo dell’sarà rivalutato per adeguarlo all’inflazione. In particolare la percentuale di rivalutazione per gliè pari all’8,1%, e si applica sia suglibase che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la soglia ...

