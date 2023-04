Asl Salerno | Tommasetti | “Grave annullare bandi di concorso con carenza di medici”

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La sanità campana soffre di gravi carenze di personale e dueannullati non sono un buon segnale”. Così Aurelio, consigliere regionale della Lega, in merito all’annullamento di una procedura dell’Aslper il reclutamento di un dirigente, a pochi giorni da un precedente molto simile. “Un inconveniente tecnico può essere comprensibile, ma quando se ne verificano due in un lasso temporale così ridotto, è il caso di porsi qualche domanda sulla capacità di programmazione dell’ente. Le aziende e strutture del territorio salernitano hanno urgente bisogno di una iniezione di personale che consenta di rispondere nel modo migliore ai bisogni e ai diritti dell’utenza. Giusto attenersi alla normativa vigente ma, considerata la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Asl Salerno, Tommasetti: «Grave annullare un concorso con carenza di medici» #Salerno - ro_co_fr : RT @tuttosanitaweb: Asl Salerno, ospedali sprovvisti del certificato di prevenzione incendi - tuttosanitaweb : Asl Salerno, ospedali sprovvisti del certificato di prevenzione incendi - salernonotizie : Case di comunità, l’Asl Salerno costretta a cambiare piani: si punta su via Vernieri - cavattiliodelis : ASL Salerno: Direzione Aziendale porge i più fervidi Auguri di Buona Pas... -

, Tommasetti: 'Grave annullare bandi di concorso con carenza di medici'. 'La sanità campana soffre di gravi carenze di personale e due bandi annullati non sono un buon segnale'. Così ...Ora anche io, come ha promesso di fare l'amministratore, invierò una segnalazione urgente all''. A, purtroppo, non è la prima volta che si verificano situazioni del genere. Episodi simili ...Il ringraziamento del sindaco Si tratta di un risultato importante, 'di cui sono grato al presidente De Luca ed ai vertici dell', in particolare al direttore generale Gennaro Sosto. Ringrazio l'...

Asl Salerno, Tommasetti: “Grave annullare bandi di concorso con ... Punto Agro News.it

Il recente annullamento di due bandi per il reclutamento di un dirigente dell’Asl Salerno non fa che confermare l’urgente bisogno di interventi efficaci e tempestivi. Per Tommasetti, le difficoltà ...Sono stati ritrovati, nei giorni scorsi, sei asini vaganti a San Cipriano Picentino, due di questi sono risultati essere stati rubati nei giorni scorsi a Caggiano e Sanza. Gli esemplari sono ...