Ascolti TV | Lunedì 10 Aprile 2023. Pasquetta 'povera': Belle e Sebastien vince con il 13.3%, il backstage di Sanremo 11.5%. Cresce Freedom (6.3%) che batte L'Isola delle Rose (5.8%). Only Fun riparte bene (3.2%). Stramorgan 3.4%

Nella serata di ieri, Lunedì 10 Aprile 2023, su Rai1 – dalle 21.54 alle 23.33 – Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà ha appassionato 1.860.000 spettatori pari all'11.5%. Su Canale 5 Belle & Sebastien ha raccolto davanti al video 2.087.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 L'incredibile storia dell'Isola delle Rose ha interessato 1.061.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 949.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.538.000 spettatori pari ad uno share dell'8.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 809.000 spettatori con il 6.1%.

