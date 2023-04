Arsenal, in bilico il futuro di Balogun (Di martedì 11 aprile 2023) L'Arsenal è pronto ad ascoltare tutte le offerte provenienti per Folarin Balogun, 21enne attaccante attualmente in prestito allo... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) L'è pronto ad ascoltare tutte le offerte provenienti per Folarin, 21enne attaccante attualmente in prestito allo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, in bilico il futuro di Balogun: L'Arsenal è pronto ad ascoltare tutte le offerte provenienti per Folarin B… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Campionati esteri: il clou è Liverpool-Arsenal, Klopp in bilico Il Bayern cerca riscatto con il Friburgo… - ansacalciosport : Campionati esteri: il clou è Liverpool-Arsenal, Klopp in bilico. Il Bayern cerca riscatto con il Friburgo, si gioca… - fisco24_info : Campionati esteri: il clou è Liverpool-Arsenal, Klopp in bilico: Il Bayern cerca riscatto con il Friburgo, si gioca… - glooit : Campionati esteri: il clou è Liverpool-Arsenal, Klopp in bilico leggi su Gloo -